Российский военный заявил о сложностях положения ВСУ из-за наступления дождей

Западной технике, которая была передана Вооруженным силам Украины (ВСУ), будет тяжело передвигаться в дожди и слякоть в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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