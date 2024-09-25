Российский военный заявил о сложностях положения ВСУ из-за наступления дождей

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Западной технике, которая была передана Вооруженным силам Украины (ВСУ), будет тяжело передвигаться в дожди и слякоть в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.