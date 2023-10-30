Секреты заботы о себе в холодное время года: ЗОЖ гороскоп для всех знаков на ноябрь Алёна ЮрьеваНоябрь вносит перемену в природу, облачая мир в холодные тона и заставляя нас обратить внимание на заботу о своем здоровье.