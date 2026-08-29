MacRumors: Apple пожертвует деньги на восстановление Непала и Тибета

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания пожертвует средства на помощь пострадавшим от наводнений и оползней в Непале и Тибете.
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