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Царьград

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ABC: В Мадриде украдены 300 м кабеля перед Гран-при Формулы-1

ABC: В Мадриде украдены 300 м кабеля перед Гран-при Формулы-1

В Мадриде на трассе Гран-при «Формулы-1» украдены 300 метров кабеля. Инцидент произошел утром 30 августа.

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