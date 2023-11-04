Россиян пригласили протестировать систему ДЭГ

Россияне могут поучаствовать в тестировании дистанционного электронного голосования. Система отлично себя зарекомендовала: выдержала атаки хакеров, помогла отдать свой голос маломобильным и пожилым людям, дала возможность голосовать даже на даче или сидя в кафе.
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