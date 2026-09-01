❗️🔊ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины, — Владимир Путин Другие заявления президента: — Не буду говорить о результатах наступления, чтобы не сглазить.
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