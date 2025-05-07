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Аргументы и Факты

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Захарова: Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне

Захарова: Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне

Американский лидер Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне, сейчас в стране наблюдается политический, экономический и нравственный кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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