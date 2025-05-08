Путин поддержал создание в России китайских производств

Москва приветствует создание китайских производств на территории России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, передает РИА Новости.
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