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Путин поддержал создание в России китайских производств

Путин поддержал создание в России китайских производств

Москва приветствует создание китайских производств на территории России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
А свои производства когда будем создавать? Придёшь в магазин промышленных товаров ,а там всё китайское.  Когда своё будет?
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