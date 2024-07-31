“Руки затряслись, пришлось выйти покурить”: Масаёси Ёкояма посмотрел первый эпизод сериала Like a Dragon: YakuzaХотя сериал Like a Dragon: Yakuza от Amazon Prime Video ещё не вышел в широкий прокат, первый эпизод уже произвёл неизгладимое впечатление на руководителя студии Ryu Ga Gotoku (RGG) Масаёси Ёкояму.
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