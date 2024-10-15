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Москалькова попросила омбудсмена Украины найти вывезенных жителей Курской области

Москалькова попросила омбудсмена Украины найти вывезенных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области.

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