Москалькова попросила омбудсмена Украины найти вывезенных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области.
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