Galloper, но уже не Hyundai: в Испании перезапустили бренд Galloper — будут продавать китайские рамные внедорожники Nissan с моторами Mitsubishi

Но еще раньше такие внедорожники официально начали продавать в России Испанский бренд Galloper возвращается на автомобильный рынок спустя десятилетия забвения: Galloper Iberica представила сразу две рамные модели — пикап Ayanet и внедорожник Gredos.
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