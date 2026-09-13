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Galloper, но уже не Hyundai: в Испании перезапустили бренд Galloper — будут продавать китайские рамные внедорожники Nissan с моторами Mitsubishi

Galloper, но уже не Hyundai: в Испании перезапустили бренд Galloper — будут продавать китайские рамные внедорожники Nissan с моторами Mitsubishi

Но еще раньше такие внедорожники официально начали продавать в России Испанский бренд Galloper возвращается на автомобильный рынок спустя десятилетия забвения: Galloper Iberica представила сразу две рамные модели — пикап Ayanet и внедорожник Gredos.

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