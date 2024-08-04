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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о «Зените»: «Вендел играет гениально! Шесть голевых передач в трех турах. Профессионал!»

«Зенит» здорово подготовился к «Ростову». А соперник. Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось.

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