Медведково
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Медведково

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На Молодцова приглашают на концерт

 16 мая в 16:00 ЦМД “Южное Медведково” приглашает на концерт  «Музыкальный клондайк». Об этом сообщается в телеграм-канале центра «В исполнении талантливых музыкантов — Губановой Екатерины (скрипка) и Романенко Марии (рояль) — прозвучат произведения скрипичной, фортепианной и вокальной музыки.

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