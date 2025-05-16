На Молодцова приглашают на концерт

16 мая в 16:00 ЦМД “Южное Медведково” приглашает на концерт «Музыкальный клондайк». Об этом сообщается в телеграм-канале центра «В исполнении талантливых музыкантов — Губановой Екатерины (скрипка) и Романенко Марии (рояль) — прозвучат произведения скрипичной, фортепианной и вокальной музыки.