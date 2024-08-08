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Спички - не игрушка

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Симфония для Путина

Симфония для Путина

Гений про злодейства Смотрите, какая прелесть: Я так понимаю, это именно тот оркестр, который удрал во время гастролей за границей в полном составе, прихватив контрабас? Ну, теперь хотя бы понятно, с какой целью они так ускорились - они захотели показать кое-что Путину.

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Комментарии
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Valeriy Ishmenev
На украинском языке -  это значит причиндалами по клавишам да по струнам и в свистульку соседу!
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20 час.
Людмила Свириденко
То они Чёрное море выкопали, то симфонию  на украинский перевели, чудны дела твои, Господи. Эдак они всю классику на украинский переведут и не заметят.
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19 час.

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