4162 прочтения Вчера Оглавление ВСУшникам пришлось не сладко Зеленскому осталось недолго Нападение ВСУ на Курскую область обернуло критической неудачей для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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