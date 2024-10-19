Когда откроют станцию метро «Вавиловская» и как она будет выглядеть

«Вавиловская» — станция Троицкой линии метрополитена в густонаселенном районе, которую очень ждут. Рассказываем, как ее планировали назвать раньше, как она будет выглядеть и когда откроется Общая информация Когда откроют На карте Строительство Общая информация о станции метро «Вавиловская» По проекту станция общей площадью 17 тыс.
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