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Когда откроют станцию метро «Вавиловская» и как она будет выглядеть

Когда откроют станцию метро «Вавиловская» и как она будет выглядеть

«Вавиловская» — станция Троицкой линии метрополитена в густонаселенном районе, которую очень ждут. Рассказываем, как ее планировали назвать раньше, как она будет выглядеть и когда откроется Общая информация Когда откроют На карте Строительство Общая информация о станции метро «Вавиловская» По проекту станция общей площадью 17 тыс.

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