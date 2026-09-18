В ФРГ опять выросли производственные цены

Производственные цены на промышленные товары выросли в Германии в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года на 4,6%, сообщила 18 сентября пресс-служба федерального статистического управления Германии.
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