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В ФРГ опять выросли производственные цены

В ФРГ опять выросли производственные цены

Производственные цены на промышленные товары выросли в Германии в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года на 4,6%, сообщила 18 сентября пресс-служба федерального статистического управления Германии.

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