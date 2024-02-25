ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    А к дорогому и любимому Ильичу Второму вопросы были?Угроза нарастает....
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    И ведь верно! https://vatnikstan.ru/history/korrupcziya-pri-staline/Угроза нарастает....
  • Betahon
    Поднимая вопрос о "жесткости в принятии решений" в отношении элиты, вообще кумовства всегда хочется обратиться к опыт...Угроза нарастает....

Угроза нарастает. В чём стратегическая ошибка Путина на данном этапе

Угроза нарастает. В чём стратегическая ошибка Путина на данном этапе

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Сегодня ровно два года, как начались известные события. Вполне достаточный срок, чтобы проанализировать и сделать выводы из того, что происходило всё это время.

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Комментарии
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Betahon
Поднимая вопрос о &quot;жесткости в принятии решений&quot; в отношении элиты, вообще кумовства всегда хочется обратиться к опыту известных людей...Ведь чтобы извести мерзоту, ее санкциями не убедишь! А вот если их гадливые поступки признать изменой Родине, они будут прыгать по сковородке...Так, в общем...
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Олег Самойлов
И ведь верно! https://vatnikstan.ru/history/korrupcziya-pri-staline/
Коррупция при Сталине. Свидетельства и масштабы — VATNIKSTAN
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Олег Самойлов
А к дорогому и любимому Ильичу Второму вопросы были?
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