ПРОСТО О СЛОЖНОМ Сегодня ровно два года, как начались известные события. Вполне достаточный срок, чтобы проанализировать и сделать выводы из того, что происходило всё это время.
Угроза нарастает. В чём стратегическая ошибка Путина на данном этапе
Комментарии
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Betahon
Поднимая вопрос о "жесткости в принятии решений" в отношении элиты, вообще кумовства всегда хочется обратиться к опыту известных людей...Ведь чтобы извести мерзоту, ее санкциями не убедишь! А вот если их гадливые поступки признать изменой Родине, они будут прыгать по сковородке...Так, в общем...
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37 мин.
Олег Самойлов
И ведь верно! https://vatnikstan.ru/history/korrupcziya-pri-staline/
Коррупция при Сталине. Свидетельства и масштабы — VATNIKSTAN
VATNIKSTAN
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1 мин.
Олег Самойлов
А к дорогому и любимому Ильичу Второму вопросы были?
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