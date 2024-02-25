Угроза нарастает. В чём стратегическая ошибка Путина на данном этапе

Betahon

Поднимая вопрос о "жесткости в принятии решений" в отношении элиты, вообще кумовства всегда хочется обратиться к опыту известных людей...Ведь чтобы извести мерзоту, ее санкциями не убедишь! А вот если их гадливые поступки признать изменой Родине, они будут прыгать по сковородке...Так, в общем...