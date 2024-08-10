МО Украины: отсрочку военнообязанным студентам планируется предоставлять онлайн

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что ведомство планирует добавить в приложение для обновления учетных данных "Резерв+" в онлайн-ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), где военнообязанные студенты смогут оформлять отсрочку от мобилизации.
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