МО Украины: отсрочку военнообязанным студентам планируется предоставлять онлайн

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что ведомство планирует добавить в приложение для обновления учетных данных "Резерв+" в онлайн-ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), где военнообязанные студенты смогут оформлять отсрочку от мобилизации.