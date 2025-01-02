От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме

Виктор Гайдуков

Самое страшное в этой истории то, что, как говорится - а воз и ныне там! Где расследование истории с этим врачом, кто виноват, где наказанные? Наказание сотрудников за то, что они вскрывают недостатки в организации работы - должностное преступление за которое руководители должны быть строжайше наказаны, как минимум дисквалификация как руководителя и увольнение за несоответствие. Пусть работают рядовыми врачами и набираются ума.