Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Самое страшное в этой истории то, что, как говорится - а воз и ныне там! Где расследование истории с этим врачом, кто...От суда до увольн...
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От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме

От суда до увольнения: судьба хирурга, разоблачившего коллег в Костроме

Avia.pro - СМИ Хирург, ставший героем скандала в Костроме, оставил за собой взрывное наследие — не только в больничных коридорах, но и в сердцах коллег и пациентов.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Гнать главных врачей которые принимают маджахедов,они первые враги русского народа. И всю систему медицины надо перетряхнуть вместе с арбидол,т.е.Голиковой и в целом власти.
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4 час.
леонид рыбаков
это и есть предательство присыпанное азиатскими приправами на уши чиновникам ЖИР ОТ ПЛОВА МОЗГИ ОТКЛЮЧИЛИ
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1 час.
Виктор Гайдуков
Самое страшное в этой истории то, что, как говорится - а воз и ныне там! Где расследование истории с этим врачом, кто виноват, где наказанные? Наказание сотрудников за то, что они вскрывают недостатки в организации работы - должностное преступление за которое руководители должны быть строжайше наказаны, как минимум дисквалификация как руководителя и увольнение за несоответствие. Пусть работают рядовыми врачами и набираются ума.
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7 мин.

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