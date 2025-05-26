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Царьград

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Взрыв на железной дороге Белгородской области: шесть СВУ и поврежденный поезд

Взрыв на железной дороге Белгородской области: шесть СВУ и поврежденный поезд

В Белгородской области на железнодорожных путях обнаружены шесть самодельных взрывных устройств. Одно из них сдетонировало, повредив вагон грузового поезда с рудой.

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