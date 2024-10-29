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ВСУ начали дистанционно минировать территорию около Угледара

ВСУ начали дистанционно минировать территорию около Угледара

ВСУ начали дистанционно минировать территорию около Угледара. Вооружённые силы Украины пытаются дистанционно минировать окрестности Угледара.

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