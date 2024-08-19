Лето продержится до самого октября: Вильфанд обрадовал россиян новым прогнозом Ольга БезродняяМетеоролог Вильфанд сделал неожиданный прогноз: отдых на побережье Черного моря можно будет продлить до середины октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии