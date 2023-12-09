В Париже осудили убийц учителя, который высмеивал пророка Мухаммеда. Максимальный срок - полгода лишения свободы

Французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник сообщил, что парижский суд по делам несовершеннолетних вынес приговор в отношении шести школьников, обвиняемых в причастности к убийству учителя Самюэля Пати террористом в столичном пригороде в октябре 2020 года.
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