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Культуромания

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Стартовала Всемирная неделя космоса

Стартовала Всемирная неделя космоса

С 4 по 10 октября отмечается Всемирная неделя космоса. История праздника 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирную неделю космоса в качестве ежегодного праздника.

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