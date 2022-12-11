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Франция чаще других полуфиналистов ЧМ-2022 доходила до этой стадии турнира – 7 раз

Франция чаще других полуфиналистов ЧМ-2022 доходила до этой стадии турнира – 7 раз

Франция чаще других полуфиналистов ЧМ-2022 доходила до этой стадии турнира – 7 раз. Команда под руководством Дидье Дешама прошла сборную Англии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре.

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