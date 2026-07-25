В Бундестаге высказались про выгоду от подрыва «Северных потоков»

Немецкий политик Штеффен Котре, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по энергетической политике, прокомментировал новые сообщения СМИ о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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