В Бундестаге высказались про выгоду от подрыва «Северных потоков»

Политика как она есть

Немецкий политик Штеффен Котре, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по энергетической политике, прокомментировал новые сообщения СМИ о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».