Депутат ЗакСа Павел Иткин обратился в комитет по транспорту с просьбой решить вопрос с тактовым движением электричек между Петербургом и Гатчиной.
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Депутат ЗакСа Павел Иткин обратился в комитет по транспорту с просьбой решить вопрос с тактовым движением электричек между Петербургом и Гатчиной.