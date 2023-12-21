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Дочь Хазанова заявила, что расскажет иностранцам «страшную правду» о РФ

Дочь Хазанова заявила, что расскажет иностранцам «страшную правду» о РФ

Спектакль «Последнее слово», который сейчас идёт в столице ФРГ, «раскрывает иностранцам глаза на страшную правду о России», заявила в интервью газете Bild дочь советского и российского артиста Геннадия Хазанова Алиса, принимающая участие в постановке.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Дочь скоморохо с толстой ж....ой никогда и не была нормальной балериной....теперь решила прославиться на другом поприще...как многие из бездарной шоблы.....
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13 час.

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