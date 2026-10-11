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Эксперт Смирнов: слишком много заявок в банки может ухудшить кредитную историю

Эксперт Смирнов: слишком много заявок в банки может ухудшить кредитную историю

Слишком большое число поданных заявок в несколько банков может значительно снизить рейтинг заёмщика и негативно повлиять на его кредитную историю, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

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