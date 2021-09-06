Больше санкций, хороших и разных!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБольше санкций, хороших и разных! То, что с «живительными санкциями» что-то пошло не так, «наши западные партнеры поняли уже в 2015 году.Вернуться к статье165НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвандейственнымями противи санкци россии-Анатолий ЛановойПукнул и.... обос...ся???Леонид БуравлевЭто ты про себя?)))Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинVGVasily GolovЕвросоюз подал иск в суд к России за импортозамещение.Есть свое и нет допуска европейцев. Нед допуска на рынок свинины и мяса птицы,не допускают люкосовые автомобили,Мол спрос мал.В ЕК отметили, что с 2015 года Россия постепенно расширила свою политику импортозамещения, чтобы заменить использование иностранных товаров и услуг некоторыми субъектами, связанными с государством. При этом экономические последствия для компаний ЕС в данном случае оцениваются как «ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ».В ноябре прошлого года Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ, до конца 2021 года. По оценке Брюсселя, подобная практика противоречит правилам ВТО, согласно которым Россия не должна «дискриминировать иностранные компании в этой сфере».Алексей СафроновКартина маслом - гейропейские безумцы устроили истерику!Серж ЮжанинАРАлександр Киевская РусьНедоброжелатели России действуют по старой хохляцкой поговорке - хай мені буде гірше, але шоб і тобі було погано! Причем, это не где-там там в литературе, я лично встречал таких жлобов, которые так и говорили. Россия полностью самодостаточная страна и никакие санкции ей не страшны. Ей бы побольше решительности в политике. Скандал на Олимпиаде, ограничения по платежным системам. Хорошо бы создать свой собственный противовес Олимпиаде и платежкам.Алексей СафроновПолностью согласен, и не только с выводами автора, но и с экономической политикой нашего Государства в той ситуации, которая сложилась в 2014 году. Так держать, а лучше ещё жёстче!АРАлександр Киевская РусьНадо уметь договариваться. Это с украинской властью договориться невозможно, там сидят одни шизики. С Европой проще, там люди вменяемые.КилативЭто вы суду в Дюссельдорфе скажите.Валерий ФедосеевХочу посмотреть как баварское они начнут заедать ежами, свинина то кончается колбаски не из чего будет делать.Valdemaras OrlauskasВыглядит обзор хорошо, только нет остреньких приправ - сама Россия от санкций-контрсанкций также теряет немало, а убытки возвращает налогами и штрафами с собственных граждан, большая часть которых прикарманивается чиновниками. Не страшно, что обиженные граждане присоединятся к требованиям Запада сменить власть? Ведь и пропагандистам придётся перестраиваться.Natalija OsmininaСанкции заставляют Россию хоть как-то мобилизоваться и развивать своё производство. Антисанкции России наносят хоть какой-то ущерб Западу. Но главный выигрыш от санкций другой - это самоизоляция России от стран, вовлеченных в мировую экономику, повязанную на долларе. В ближайшее время обрушит США свой доллар, отказавшись от него. Выиграет тот, кто отгородился забором от бешеных псов.Комментировать
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