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Больше санкций, хороших и разных!

Больше санкций, хороших и разных!

То, что с «живительными санкциями» что-то пошло не так, «наши западные партнеры поняли уже в 2015 году.

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Иван
действеннымями противи санкци россии-
Анатолий Лановой
Пукнул и.... обос...ся???
Леонид Буравлев
Это ты про себя?)))
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Vasily Golov
Евросоюз подал иск в суд к России за импортозамещение.Есть свое и нет допуска европейцев. Нед допуска на рынок свинины и мяса птицы,не допускают люкосовые автомобили,Мол спрос мал.В ЕК отметили, что с 2015 года Россия постепенно расширила свою политику импортозамещения, чтобы заменить использование иностранных товаров и услуг некоторыми субъектами, связанными с государством. При этом экономические последствия для компаний ЕС в данном случае оцениваются как «ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ».В ноябре прошлого года Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ, до конца 2021 года. По оценке Брюсселя, подобная практика противоречит правилам ВТО, согласно которым Россия не должна «дискриминировать иностранные компании в этой сфере».
Алексей Сафронов
Картина маслом - гейропейские безумцы устроили истерику!
Серж Южанин
Александр Киевская Русь
Недоброжелатели России действуют по старой хохляцкой поговорке - хай мені буде гірше, але шоб і тобі було погано! Причем, это не где-там там в литературе, я лично встречал таких жлобов, которые так и говорили. Россия полностью самодостаточная страна и никакие санкции ей не страшны. Ей бы побольше решительности в политике. Скандал на Олимпиаде, ограничения по платежным системам. Хорошо бы создать свой собственный противовес Олимпиаде и платежкам.
Алексей Сафронов
Полностью согласен, и не только с выводами автора, но и с экономической политикой нашего Государства в той ситуации, которая сложилась в 2014 году. Так держать, а лучше ещё жёстче!
Александр Киевская Русь
Надо уметь договариваться. Это с украинской властью договориться невозможно, там сидят одни шизики. С Европой проще, там люди вменяемые.
Килатив
Это вы суду в Дюссельдорфе скажите.
Валерий Федосеев
Хочу посмотреть как баварское они начнут заедать ежами, свинина то кончается колбаски не из чего будет делать.
Valdemaras Orlauskas
Выглядит обзор хорошо, только нет остреньких приправ - сама Россия от санкций-контрсанкций также теряет немало, а убытки возвращает налогами и штрафами с собственных граждан, большая часть которых прикарманивается чиновниками. Не страшно, что обиженные граждане присоединятся к требованиям Запада сменить власть? Ведь и пропагандистам придётся перестраиваться.
Natalija Osminina
Санкции заставляют Россию хоть как-то мобилизоваться и развивать своё производство. Антисанкции России наносят хоть какой-то ущерб Западу. Но главный выигрыш от санкций другой - это самоизоляция России от стран, вовлеченных в мировую экономику, повязанную на долларе. В ближайшее время обрушит США свой доллар, отказавшись от него. Выиграет тот, кто отгородился забором от бешеных псов.

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