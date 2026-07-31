Карта грибных мест Ленобласти, сезон по месяцам и правила безопасного похода

Каждый год с приходом лета тысячи жителей Санкт-Петербурга меняют городские улицы на лесные тропы. В руках — корзина, в кармане — нож, а в голове один вопрос: где сейчас пошли грибы? Ленинградская область считается одним из самых привлекательных регионов для тихой охоты: здесь есть и сухие сосновые боры, и мшистые ельники, и смешанные леса с .