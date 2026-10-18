Да, вы не ослышались: на Земле есть реки, глубина которых превышает 1 километр. Звучит как фантастика, и у многих сразу возникает вопрос: «Как такое вообще возможно? Ведь в Википедии написано, что самая глубокая река — Конго, и там всего 230 метров».