«Наверное, это уже конец»: коллеги Петра Чернышева прокомментировали ситуацию о его состоянии

Вот уже четыре года Петр Чернышев остается практически единственным кормильцем своей большой семьи. С того момента, как Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз – рак головного мозга, супругу приходиться работать на износ, чтобы обеспечить себе, жене и ребенку достойную жизнь.