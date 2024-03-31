«Наверное, это уже конец»: коллеги Петра Чернышева прокомментировали ситуацию о его состоянии

Вот уже четыре года Петр Чернышев остается практически единственным кормильцем своей большой семьи. С того момента, как Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз – рак головного мозга, супругу приходиться работать на износ, чтобы обеспечить себе, жене и ребенку достойную жизнь.
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