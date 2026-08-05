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Водила

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Один год за рулем Haval Jolion: откровения о китайском бестселлере

Один год за рулем Haval Jolion: откровения о китайском бестселлере

Когда я впервые увидела этого «парня» в плотном городском потоке, он сразу бросился в глаза. Знаете это чувство, когда взгляд сам цепляется за острые грани кузова и агрессивную оптику, пока вокруг плывут обезличенные седаны? Речь о Haval Jolion — компактном кроссовере, который к 2025 году окончательно прописался в российских дворах.

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