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Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии

Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии

В журнале Biomedicine & Pharmacotherapy опубликовано исследование, в котором утверждается, что гидроксихлорохин мог стать причиной смерти около 16,9 тысячи человек во время первой волны пандемии коронавируса.

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