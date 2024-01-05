Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии

В журнале Biomedicine & Pharmacotherapy опубликовано исследование, в котором утверждается, что гидроксихлорохин мог стать причиной смерти около 16,9 тысячи человек во время первой волны пандемии коронавируса.
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