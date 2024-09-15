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Новости Омска

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На омской трассе два человека погибли в ДТП с КамАЗом

На омской трассе два человека погибли в ДТП с КамАЗом. Его водитель не имел прав на управление грузовым транспортом, но все равно сел за руль.

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