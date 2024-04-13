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Окружённые, но несломленные: Подвиг "Трёхсот запорожцев"

Окружённые, но несломленные: Подвиг "Трёхсот запорожцев"

10 лет назад 13 апреля 2014 г. в Запорожье у памятника Ленину начался согласованныймитинг местного "Антимайдана".

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Некоторые очевидцы транслировали это противостояние в интернет. Озверевшие русофобы вообще человеческий вид  потеряли от ненависти. Страшное было зрелище. Фактически то что украинцам впаривается как борьба за свободу сводится в &quot;праву&quot; ненавидеть русских. Они за эту право ненавидеть соседей готовы быть голодной и холодной вымирающей страной. Особо рьяные пропагандисты такой свободы (религии) или уже уехали из страны или на низком старте (прикупили на амерские денежки жильё в других странах). а расхлёбывать кашу которую они заварили будут те кого они дурачили....
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15 час.
LD
Leon Dan
Герои. Интересно, где сейчас эти люди
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8 час.

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