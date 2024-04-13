Окружённые, но несломленные: Подвиг "Трёхсот запорожцев"

Татьяна Бушмелева

Некоторые очевидцы транслировали это противостояние в интернет. Озверевшие русофобы вообще человеческий вид потеряли от ненависти. Страшное было зрелище. Фактически то что украинцам впаривается как борьба за свободу сводится в "праву" ненавидеть русских. Они за эту право ненавидеть соседей готовы быть голодной и холодной вымирающей страной. Особо рьяные пропагандисты такой свободы (религии) или уже уехали из страны или на низком старте (прикупили на амерские денежки жильё в других странах). а расхлёбывать кашу которую они заварили будут те кого они дурачили....