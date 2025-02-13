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На Украине ежедневно убивают нежелающих идти в армию – депутат Рады

На Украине ежедневно убивают нежелающих идти в армию – депутат Рады

Украинцам следует подняться против геноцида, в который певратилась насильная мобилизация. Об этом сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского Артём Дмитрук заявил в интервью журналисту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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