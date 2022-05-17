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В Подмосковье полицейскими задержан мужчина, похитивший у своего нового знакомого имущество на миллион рублей

В Подмосковье полицейскими задержан мужчина, похитивший у своего нового знакомого имущество на миллион рублей

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке бойцов «СОБР» Росгвардии задержан ранее неоднократно судимый 39-летний уроженец г.

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