В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил РИА Новости, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии — это акт вандализма, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны.
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