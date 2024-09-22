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В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил РИА Новости, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии — это акт вандализма, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны.

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