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Магкеев о 14-м месте «Локо»: «Летом все реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание»

Станислав Магкеев высказался о положении «Локомотива» после 1-го круга Мир РПЛ. – «Локомотив» закончил первый круг на 14-м месте.

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