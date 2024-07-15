ИноСМИ: Байден допустил вопиющую оговорку о покушении на Трампа

фото: По словам самого Дональда Трампа, он все еще не верит, что остался жив после покушения. Американский президент Джо Байден допустил «вопиющую» оговорку в ходе специального обращения к нации после покушения на Дональда Трампа.
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