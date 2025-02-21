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Дроноводы ВС РФ за неделю уничтожили 20 украинских пунктов управления БПЛА

Дроноводы ВС РФ за неделю уничтожили 20 украинских пунктов управления БПЛА

Москва, 21 февраля, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили почти 20 пунктов управления беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в течении недели.

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