Москва, 21 февраля, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили почти 20 пунктов управления беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в течении недели.
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