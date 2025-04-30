Генерал Гурулёв взялся за дело: Предателям из "не той двери" больше не удастся "отмыться"

см сергей михайлов я просто сомневаюсь что эту цыганщину можно обуздать но очень очень надеюсь и не только я так думаю-ну хватит уже этих перьев и колец-ну мураааа-блевотина!!!!

Владимир Алтайцев А к тогму, чт о в материалах судебного дела Руслановой прямо сказано, что приезжая в Ленинград Русланова за еду скупала драгоценности у умирающих от голода ленинградцев, за что и дали ей 10 лет тюрьмы.А вот про Фильку вы точно сказали. Это дерьмо ещё долго будет вонять со сцены. Увы, не он один.