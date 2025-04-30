Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Генерал Гурулёв взялся за дело: Предателям из "не той двери" больше не удастся "отмыться"

Генерал Гурулёв взялся за дело: Предателям из "не той двери" больше не удастся "отмыться"

Царьград Фото: Царьград. Генерал Андрей Гурулёв лично решает вопрос с предателями, входившими "не в ту дверь".

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Комментарии
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см
сергей михайлов
я просто сомневаюсь что эту цыганщину можно обуздать но очень очень надеюсь и не только я так думаю-ну хватит уже этих перьев и колец-ну мураааа-блевотина!!!!
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3 час.
Владимир Алтайцев
А к тогму, чт о  в материалах  судебного  дела Руслановой  прямо сказано, что   приезжая  в Ленинград  Русланова  за  еду  скупала  драгоценности  у умирающих от голода  ленинградцев, за  что и дали ей  10  лет тюрьмы.А вот  про Фильку  вы  точно сказали. Это  дерьмо  ещё  долго будет вонять со сцены. Увы, не  он один.
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1 час.
Ингерман Ланская
дааа.. ну и скот же ты, евтюх.... Лидия Русланова отдавал огромные деньги на вооружение... а посадили её , по нисходящей, за Жукова.... даже свою обожаемую совдепию и ту дерьмом мажешь, скотина!!!!
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1 час.
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