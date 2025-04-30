Царьград Фото: Царьград. Генерал Андрей Гурулёв лично решает вопрос с предателями, входившими "не в ту дверь".
Генерал Гурулёв взялся за дело: Предателям из "не той двери" больше не удастся "отмыться"
Комментарии
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сергей михайлов
я просто сомневаюсь что эту цыганщину можно обуздать но очень очень надеюсь и не только я так думаю-ну хватит уже этих перьев и колец-ну мураааа-блевотина!!!!
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3 час.
Владимир Алтайцев
А к тогму, чт о в материалах судебного дела Руслановой прямо сказано, что приезжая в Ленинград Русланова за еду скупала драгоценности у умирающих от голода ленинградцев, за что и дали ей 10 лет тюрьмы.А вот про Фильку вы точно сказали. Это дерьмо ещё долго будет вонять со сцены. Увы, не он один.
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1 час.
Ингерман Ланская
дааа.. ну и скот же ты, евтюх.... Лидия Русланова отдавал огромные деньги на вооружение... а посадили её , по нисходящей, за Жукова.... даже свою обожаемую совдепию и ту дерьмом мажешь, скотина!!!!
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1 час.
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