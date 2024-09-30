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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Кропотливый и тяжёлый труд». Какие сорта винограда в этом сезоне особенно хороши в Севастополе?

«Кропотливый и тяжёлый труд». Какие сорта винограда в этом сезоне особенно хороши в Севастополе?

Севастопольские винодельческие хозяйства завершают сбор урожая. На сегодня сотрудники предприятий собрали уже больше 20 тысяч тонн винограда; всего планируют собрать 27,7 тысячи тонн с 5,1 тысячи гектаров.

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