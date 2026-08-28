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Царьград

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64% сотрудников покидали компании менее чем за полгода, заявляет Dream Job

64% сотрудников покидали компании менее чем за полгода, заявляет Dream Job

Основатель Dream Job Борис Курбатов сообщил, что 64% сотрудников покидают компании за полгода. В 88% случаев инициативу проявляют сами работники.

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