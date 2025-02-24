В Киев прибыли премьер Канады и президенты Литвы и Латвии

В Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает украинское издание "Общественное". Отмечается, что вместе с Трюдо в украинскую столицу приехали президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, а также премьер-министры Эстонии и Испании Кристен Михал и Педро Санчес.