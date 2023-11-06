Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось

РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось

Полярные сияния, которые жители нескольких российских регионов наблюдали 5 ноября и в ночь на 6 ноября стали следствием сильнейшей магнитной бури, чью мощность неверно рассчитали ученые и занизили уровень ее интенсивности.

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