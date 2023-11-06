РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось

Полярные сияния, которые жители нескольких российских регионов наблюдали 5 ноября и в ночь на 6 ноября стали следствием сильнейшей магнитной бури, чью мощность неверно рассчитали ученые и занизили уровень ее интенсивности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии