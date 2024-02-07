Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости. Украшения в честь праздника появились в центре столицы на улице Кузнецкий мост: над ней развесили красные китайские фонарики, на фонарных столбах появились свитки с поздравлениями, а рядом - конструкции с изображениями оранжевых драконов и деревьев сакуры и торговые павильоны.