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Китай

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Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году

Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости. Украшения в честь праздника появились в центре столицы на улице Кузнецкий мост: над ней развесили красные китайские фонарики, на фонарных столбах появились свитки с поздравлениями, а рядом - конструкции с изображениями оранжевых драконов и деревьев сакуры и торговые павильоны.

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